Chiusa la revisione della direttiva Ue sulle case green | come valutarla?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Venerdì scorso, 12 aprile, si è concluso l’iter legislativoeuropeaperformance energetiche degli edifici (Epbd), una pietra angolare nel piano legislativo delDeal approvato nel 2019 da tutte le istituzioni Ue a larga maggioranza. Gli edifici sono responsabili del 36% circa delle emissioni climalteranti e del 40% di consumo di energia. L’inquinamento nelle nostre città è dovuto per una parte importante a riscaldamento e raffreddamento degli edifici e ancora oggi i consumi finali nei settori residenziale e terziario sono rappresentati da un 70% di fossili e un 30% di rinnovabili. Circa 80.000 persone muoiono prematuramente in Italia per effetto dell’inquinamento dell’aria, alla fine del 2022 si contavano più di due milioni di famiglie in ...