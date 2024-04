Chirurgia robotica | al Sant’Orsola rimossi due tumori maligni nella stessa operazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bologna, 17 aprile 2024 - Un altro grande passo avanti in ambito dibolognese. Al'Irccs Policlinico di Sant'Orsola, un paziente marchigiano di 75 anni è stato operato con la rimozione di duenel corso dello stesso intervento, effettuato dalle equipe chirurgiche dei professori Rottoli e Schiavina grazie alle braccia del robot Hugo. La piattaforma ideata da Medtronic, ha permesso ai medici di completare senza problemi l'intervento, riducendo i tempi e limitando l'invasività dell'. L'intervento Un doppio tumore maligno rimosso, grazie al robot Hugo. L'innovazione tecnologicasanità procede a grandi passi e a confermarlo è proprio questa manovra effettuata lo ...

