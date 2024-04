Chiesti tre anni di carcere per l’ex compagno di Daniela Santanchè | “La vendita dello yacht fu truccata”

Santanché, Chiesti tre anni di carcere per l’ex compagno per la vicenda dello yacht - Per l'ex compagno di Daniela Santanchè, Giovanni Canio Mazzaro, il pm di Milano ha chiesto tre anni di carcere per il caso della vendita dello yacht nel 2019 ...lettera43

Pm Milano, condannare a 3 anni l'ex compagno della Santanchè - Tre anni di carcere e la confisca di quasi 393 mila euro.ansa

Calcio scommesse. Chiesti tre anni di squalifica per Pastina, Letizia, Forte e Brignola. - La procura federale calcistica ha chiuso definitivamente l’indagini sul calcio scommesse. Infatti, è stato notificato l’avviso ai calciatori Pastina, attualmente in forza al team giallorosso del Benev ...ilsannita