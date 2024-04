Chianti | Classico e trendy Il nuovo corso in 20 etichette | vini più territoriali | freschi ed eleganti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Già nel 1384 un’immagine del gallo nero venne scelta per identificare la Lega del, istituzione politica creata per delimitare il territorio di produzione del vino. Da lì in poi una grande storia per uno deiitaliani più famosi al mondo. Perché, dunque, ne parliamo come una zona “emergente” su cui puntare? Detta così, il paradosso è evidente. Anche perché se i fondatori di questa denominazione hanno mostrato coraggio e visione, negli ultimi anni – tra i Novanta e i primi del 2000 – errori ne sono stati fatti tanto che il nomesembrava abbastanza decaduto e se alcuni appassionati estimatori hanno continuato a seguirne lemigliori, per il grande pubblico il nome era diventato sinonimo di una certa polverosità poco in sintonia con i nuovi modi di bere (e ancora ...