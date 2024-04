CHI L’HA VISTO | SCIARELLI RIMANE A VIALE MAZZINI L’IDEA DEL TRASLOCO SU RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel fiume ormai incontrollato di indiscrezioni su arrivi e partenze tra Rai, La7 e Discovery, parla una delle protagoniste dei rumors di questi giorni, Federica. Federicaresta in Rai e resta saldamente al timone di Chi, anche con nuove forme contrattuali essendo prossima alla pensione come giornalista. “Lasciare la Rai? Io non lo farei mai, sono sempre stata un’aziendalista”. Così lasmentisce i rumors su un passaggio a Nove o a La7. La Rai la vuole con sé. Nel frattempo, è emersadel direttore generale Giampaolo Rossi di spostare Chisuma per ora è confermato su Rai3 anche nella prossima stagione. L'articolo proviene da BUBINO.