Chi l’ha visto di Federica Sciarelli | stasera su Rai3 | anticipazioni | scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 aprile 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chi, il programma campione d’ascolti presentato da, torna con una nuova imperdibilein prima serata. Scopriamo tutte lein onda17. Chisu: ledi1717dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi “Chi“, il programma dedicato ai ...

Federico Chiesa è un rebus per la Juventus. Il suo rinnovo è in bilico. Determinanti saranno la sua volontà di restare, le prestazioni da qui a fine stagione e la scelta sul futuro allenatore del ... (ilnapolista)

Chiara Ferragni è torna ta su Instagram dopo settimane di assenza: dal 30 marzo scorso, infatti, la nota influencer di Cremona non pubblicava nulla. Nelle ultime ore, invece, ha condiviso un post con ... (donnapop)

Milano, 17 aprile 2024 – Si è lanciato nell’esaltazione degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, schierandosi dalla parte dei miliziani islamisti e dichiarandosi pronto a imitarli. Non solo. Il ... (ilgiorno)

Chi era Luca Ventre e cosa gli è successo La storia del 35enne morto nell’ambasciata italiana a Montevideo, in Uruguay - Luca Ventre fu strangolato all'interno dell'ambasciata italiana di Montevideo, in Uruguay: ecco chi era e chi è indagato per la sua morte.tag24

Chi l'ha visto, il caso di Franco: ingannato da una falsa Dua Lipa - Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Rai3. In una chat aveva scritto di aver ucciso Valeria con il v ...affaritaliani

“Chi L’ha visto”, svolta sul caso Luca Ventre: video inediti e la testimonianza del fratello Fabrizio - Stasera (17 aprile) su Rai 3 Federica Sciarelli fa chiarezza su nuovi sviluppi: dal caso Pandolfo al truffatore che si spaccia per Dua Lipa ...libero