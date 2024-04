Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 17 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 17, si occuperà deiche seguono. Omicidio di Valeria Pandolfo: La donna di 40 anni, uccisa a Prata Sannita nel maggio 2021, è stata al centro di un’accesa discussione in studio. Il fidanzato, Marcus, inizialmente accusato di stalking nei confronti della madre della compagna, ha recentemente dichiarato la sua innocenza, sostenendo che si trattasse di uno scherzo. Morte di Luca Ventre: Il giovane è stato trovato morto all’interno dell’ambasciata italiana a Montevideo. Il fratello della vittima era presente in studio per chiedere l’aiuto del pubblico per fare luce sul caso. ...