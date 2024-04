Chi è Virginia Cavalieri | pupa ex Miss Romagna | che sogna la tv

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 20enne di Comacchio, nel Ferrarese, concorrente de Lae il secchione 2024 è stata finalista nazionale diItalia nel 2022, arrivando terza nella classifica finale; dopo gli studi liceali in Relazioni internazionali e marketing, vorrebbe intraprendere un percorso universitario legato al marketing nella moda, ma il suo sogno più grande sarebbe quello di lavorare in tv, come conduttrice sportiva. Per il momento, però, gli italiani la conoscono solo come ‘’ del comedy reality in cui ragazze avvenenti fanno coppia con giovani ‘nerd’ (spesso dall’alto quoziente intellettivo) e insieme devono superare prove e giochi di vario tipo. Ad accompagnarenell’esperienza troviamo Alessio Pino, 28enne napoletano laureato in ...