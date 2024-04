Chi è Umberto Guidoni | l’astronauta ospite a La fisica dell’amore su Rai2

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è un astronauta, astrofisico ed ex politico italiano. Fregiato del titolo di Commendatore per le sue missioni spaziali, nasce a Roma il 18 agosto 1954 sotto il segno del Leone, in una famiglia di origini ciociare. Il suo nome è legato alla partecipazioni alle spedizioni della NASA a bordo dello Shuttle. Nel 2001 è il primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. Nonostante la sua predisposizione alle scienze, ottiene la maturità classica nel 1973. Naturalmente si laurea con lode in, con specializzazione in Astro, all’università La Sapienza di Roma. Inizia a lavorare al Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare di Frascati (vicino a Roma), specializzandosi negli anni a venire in ricerca sulle energie alternative. Non dimentica però l’amore per lo spazio e collabora ...