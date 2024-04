Chi è Sophie Kinsella e cos’è il genere chick lit di ‘I love shopping’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Londra, 17 aprile 2024 –, londinese, 54 anni – che ha appena svelato di avere un cancro al cervello -, è uno pseudonimo scelto come atto d’amore. La carriera della scrittrice britannica MadeleineWickham – l’autrice di Ishopping, una serie fortunatissima tradotta in tutto il mondo – si costruisce sul cognome della mamma per raccontare il suo mondo. L’alter ego di, Becky Ecco emergere il personaggio di Becky Bloomwood, fashion-addicted nata nel 2020 e ‘replicata’ in tanti seguiti del primo best seller. Giornalista finanziaria malata di shopping, incapace di trattenersi davanti alle vetrine. Quello che in Italia conosciamo come Ishopping ha come titolo originale “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”. C’è tanta leggerezza nei libri della ...