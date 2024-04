Chi è Noemi Bertani de La pupa e il secchione | modella di Legnano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 23 anni, è unae influencer die una delle Pupe de Lae il. Seguitissima online, vanta una community Instagram oltre 80mila followers che la seguono quotidianamente attraverso le sue storie e le sue fotografie. Della sua professione e vita privata non si sa praticamente nulla e anche il suo profilo Instagram è privato. Nel programma Mediaset, è ladi Pio Savelli, 21 anni di Foggia, studente di Giurisprudenza e Belle Arti, che ama la letteratura greca e latina e scrive libri di filosofia e poemi lirici didascalici. In un’intervista rilasciata a bestentertainment.it, haa descritto se stessa come una persona estremamente determinata, che si impegna costantemente per raggiungere i propri obiettivi. “Mi ritengo una persona ...