Chi è Marco Tardelli | il compagno di Myrta Merlino | “Il nostro segreto? Case separate”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è nato a Careggine il 24 settembre 1954 nella provincia di Lucca. Nato sotto il segno della Bilancia, l’uomo è considerato una vera icona del mondo del calcio. Indimenticabile il suo goal alla finale dei Mondiali del 1982 contro la Germania. Ma come inizia la sua carriera sportiva? Appassionato di calcio fin da piccolo, è nel Pisa che comincia a farsi conoscere all’età di 18 anni. Poco dopo è passato al Como, per poi fare il grande salto: la Juventus. Fedele al club bianconero per ben 10 anni, dove regala soddisfazioni con 259 presenze e 35 goal. Con la Juventus ha portato a casa gran belle soddisfazioni. Ha vinto: 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa e 1 Champions League. Appese al chiodo le scarpette,si è trasformato prima in allenatore, poi ...