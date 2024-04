Chi è Catherine Deneuve | carriera | dolori e amori celebri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) All'età di 80 anni,è tornata sul set cinematografico per vestire i panni dell'ex première dame Bernadette Chirac nel film ‘Bernadette’, attualmente nelle sale francesi e in quelle italiane dal 25 aprile. Questo nuovo lavoro ha suscitato una serie di reazioni contrastanti, con alcuni che applaudono l'interpretazione die altri, compreso l'entourage della famiglia Chirac, che guardano con più diffidenza al biopic. In generale, la lunga e importantediè stata caratterizzata da una straordinaria versatilità e da una serie di ruoli memorabili che l'hanno resa una delle più grandi attrici del panorama europeo e mondiale, simbolo della Nouvelle Vague. Biografia L’artista è nata nel 1943, il 22 ottobre, nella Cité des Fleurs, noto e ...