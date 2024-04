Chi è Camilla De Berardinis | de La pupa e il secchione | “Come Naomi Campbell”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024)De, ventenne di Pescara (l’anno esatto di nascita non è noto) e concorrente de Lae il2024, ha frequentato l’istituto tecnico per il turismo della città abruzzese, e, dopo aver partecipato a svariati concorsi di bellezza in zona, è stata nominata Miss Grand Prix nel 2020. All’indomani della vittoria, ha dichiarato di aver dormito con la corona nel letto: “Mi piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è”, ha aggiunto. Ora la giovane tenta il salto definitivo partecipando alla nuova edizione deldy reality, dove farà coppia con Andrea Valenza, laureato in economia e animatore in oratorio. Nulla si sa della sua vita privata; molto sentito il rapporto con i genitori, Cristiano e Manuela, e la nonna Pina. ...