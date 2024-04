Chi è Annalisa Saggese | la mora de La pupa e il secchione

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 22 anni e di Roma, è una modella ede Lae il2024., occhi verdi, di lei sappiamo che ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia Lazio, di cui è stata finalista e posa spesso per book e servizi fotografici, di cui condivide gli scatti sul suo Instagram. Nel programma Mediaset, ha scelto Alessandro Pestarino come suo: 29 anni, originario di Ovada, in provincia di Alessandria, è amante della cultura, cinema, letteratura e scrive poesie. Lei, invece, sa di essere molto bella e accattivante, ma si definisce anche molto determinata: sa quello che vuole.con Alessandro Pestarino. Credits: iODonna.it Visualizza questo post su ...