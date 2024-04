Champions | Real Madrid vola in semifinale Manchester ko ai rigori

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - Ilha battuto ilCity per 4-3 ai calci di rigore, raggiungendo così le semifinali diLeague mercoledì, dopo che la partita di andata si era conclusa per 4-4. Il gol iniziale di Rodrygo ha portato i 14 volte detentori del titolo in vantaggio all'Etihad Stadium dopo che l'andata era terminata 3-3. Kevin De Bruyne ha riportato il City in parità a soli 14 minuti dal termine dei tempi regolamentari. Dopo che i tempi supplementari non sono riusciti a sbloccare la situazione, Antonio Rudiger ha segnato il calcio piazzato decisivo per mandare iline allo scontro con il Bayern Monaco. Il tabellinoCITY (4-2-3-1): Ederson 6.5; Walker 6.5, Ruben Dias 6.5, Akanji 6.5 (7' sts Stones sv), Gvardiol 6.5; ...