Champions | Bayern Monaco in semifinale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 23.06 Ilcentra ladibattendo l'Arsenal 1-0 all'Allianz Stadium (2-2 all'andata). Nel primo tempo occasioni per Kane. Musiala e Mazraoui,gli inglesi ci provano con Martinelli, Odegaard e White. Clamoroso doppio palo per i bavaresi ad inizio ripresa con Goretzka e Guerreiro, al 63' Kimmich di testa decide il match e porta iltra le prime 4 d'Europa. Finisce l'avventura dei Gunners, poco propositivi e troppo leggeri in attacco.