Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Bayern Monaco-Arsenal , match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Da una parte i bavaresi, dall’altra i ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Arsenal , match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023 / 2024 . Proverà a salvare una stagione disastrosa la squadra di Tuchel ... (sportface)

La vittoria contro il Colonia in campionato è servita a resistere agli assalti di Stoccarda e Borussia Dortmund in ottica secondo posto, ma per il Bayern Monaco rimane l’amarezza di aver abdicato ... (infobetting)

Champions - Manchester City, Figo premia Haaland e Rodri - Riconoscimenti importanti per il Manchester City in relazione alla straordinaria scorsa campagna europea terminata col successo in Champions League nella finale contro l'Inter. Prima del fischio d'ini ...napolimagazine

Champions, Bayern e Arsenal si contendono la semifinale - Bavaresi e londinesi ripartono dal 2-2 dell'andata: chi passa affonterà la vincente di Real - Manchester City ...ilgiornale

Guardiola, il discorso prima della finale Champions: "Guardate come gioca il Napoli" - Sempre Guardiola in una riunione sul campo di allenamento prima di partire per la finale di Istanbul aveva richiamato la squadra a sé.tuttonapoli