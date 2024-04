 Champions | 1-0 all' Arsenal | Bayern in semifinale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - IlMonaco vince 1-0 contro l'e conquista ladi Champions, in programma il 30 aprile: l'uomo partita è Kimmich, in gol nel secondo tempo. Dopo il 2-2 dell'andata, la formazione bavarese riesce a imporsi all'Allianz Arena, giocando una partita molto tattica e prettamente difensiva. Nel primo tempo è l'a farsi preferire sul piano dell'aggressività e del palleggio; dall'altra parte, ilprova a contenere la manovra degli inglesi, affidandosi soprattutto all'arma del contropiede. Proprio su azione di ripartenza, al 23', i bavaresi sfiorano il vantaggio: Guerreiro serve nello spazio Mazraoui, la cui conclusione viene deviata da White ed esce di pochissimo. L'ha diverse palle gol per sbloccare il match, soprattutto quando, al 29', ...

La serata di Champions League ha regalato spunti di grande interesse e soprattutto una serata storica in Germania: il Borussia Dortmund si è qualificato per la semifinale di Champions League, a ... (calcioweb.eu)

Missione rimonta. Il Milan ha solo la vittoria come risultato possibile per entrare tra le prime 4 dell`Europa League di quest`anno. Dopo la... (calciomercato)

Champions, Bayern Monaco in semifinale: 23.06 Champions, Bayern Monaco in semifinale Il Bayern Monaco centra la semifinale di Champions battendo l'Arsenal 1 - 0 all'Allianz Stadium (2 - 2 all'andata). Nel primo tempo occasioni per Kane. Musiala e Mazraoui,gli inglesi ci provano con Martinelli, Odegaard e White. Clamoroso ...

Champions, pagelle Bayern Monaco - Arsenal 1 - 0: Kimmich premia Tuchel. Arteta non spezza la maledizione: Prima rete in questa edizione della Champions League per lui. De Ligt voto 6,5: Bravo l'ex Juve, ... Guerreiro voto 6,5: All'alba della ripresa, viene fermato soltanto dal palo alla destra di Raya, ...