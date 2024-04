Cesena Capolista | già promossa e insaziabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chi si fosse illuso di trovare unaormai sazia per la promozione già in tasca si è dovuto velocemente ricredere. Questoha una fame che rasenta l’ingordigia, si nutre della voglia matta di tutti i suoi elementi, titolari e subentrati, di dimostrare che merita di far parte del gruppo anche durante il prossimo campionato. La Recanatese non ha potuto più di tanto contro lo strapotere tecnico mostrato dai bianconeri soprattutto nel primo tempo, a prescindere dallo strafalcione difensivo che ha portato alla prima rete di Berti mettendo il match in discesa. Siamo entrati nell’ultima quindicina di giorni dal termine del campionato, un lasso di tempo che serve al tecnico per studiare giocatori in organico, nuove soluzioni soprattutto in fase offensiva e probabili cambiamenti in vista di un campionato tanto più impegnativo per cui sarà ...