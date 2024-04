Cent' anni di solitudine | il capolavoro di Gabriel García Márquez diventa una serie Netflix

Ore decisive per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 : l'ordinanza ministeriale sarà pubblicata a breve e a seguire partiranno le istanze per l'aggiornamento e il nuovo ... (orizzontescuola)

TFA sostegno IX ciclo: sono in corso di pubblicazione i BANDI con le relative scadenze per la presentazione della domanda. Attenzione: le Università stanno differenziando le date, una specifica per ... (orizzontescuola)