Cede il parapetto e precipita. Operaio muore sul lavoro. Ennesima vittima in Lombardia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Stava lavorando a quattro metri di altezza quando èto. Non c’è stato nulla da fare ieri pomeriggio in un cantiere di Asola, in provincia di Mantova, per salvare undi 55 anni. È morto sul colpo. L’infortunio è avvenuto in un cantiere di via Nazario Sauro dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana. Sembra che l’poco prima dell’incidente si trovasse su un balconcino, quando unprovvisorio avrebbe ceduto all’improvviso facendolore per quattro metri. L’impatto su uno spigolo con la testa non gli ha lasciato scampo. E poco prima nel Pavese si era verificato un altro incidente. Un muratore di 67 anni, di nazionalità albanese, residente a Zavattarello, ieri ...