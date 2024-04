Cecchini | Italia Celere | “Chi pagherà per i 16 poliziotti feriti?”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il portavoce del sindacato delle forze dell’ordine protesta dopo gli scontri di ieri: “Servono regole chiare e provvedimenti. Picchiare ed insultare un poliziotto non può essere normale” “Cosa abbiamo visto durante gli scontri a La Sapienza? Dei bravi e giovani studenti che menano come delinquenti”. Andrea, portavoce di, sindacato delle forze di Polizia, torna in esclusiva per Cityrumors.it sugli scontri di ieri davanti all’Università romana. Centinaia di studenti chiedevano al Senato accademico di sospendere gli accordi con gli atenei israeliani per la collaborazione per dei dottorati di ricerca soprattutto alla luce dei fatti del 7 ottobre scorso e della ripresa degli scontri tra Israele e Hamas. La situazione è poi degenerata e ci sono stati forti scontri con le forze dell’ordine presenti. Gli scontri avvenuti ...