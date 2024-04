Cda Rai approva Bilancio 2023 e presa d' atto palinsesti estivi

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato eto il progetto dial 31 dicembreillustrato dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio. Ilevidenzia un risultato netto consolidato in pareggio e un indebitamento netto pari a 568 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’anno precedente e comunque attestato su livelli di sostenibilità . L’indebitamento netto medio delè stato di 328 milioni di euro.La gestionedel Gruppo Rai, anche per effetto dell’assenza dei costi legati ai Grandi Eventi Sportivi e grazie alla continua attenzione all’ottimizzazione dei costi, ha potuto destinare maggiori risorse al potenziamento e al riposizionamento dell’offerta, nonché al finanziamento di un ...