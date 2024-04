Cattiverie a domicilio | commedia della miglior tradizione british con Olivia Colman e Jessie Buckley

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Turpiloquio che passione! La vetusta parola del più attuale sinonimo parolacce è talmente complessa da sceneggiare con arguzia per il cinema che quando accade sembra di stare di fronte a un miracolo. Ben lo sapeva lo sceneggiatore e attore comico britannico Jonny Sweet quando ha incrociato una bizzarra storia vera degli anni Venti che sembrava calzare la sua penna sagace e mordente. Accadde infatti nel 1922 in una cittadina costiera del sud Inghilterra che una devotissima e remissiva zitella iniziasse a ricevere lettere anonime piene di volgarità. Simili missive cominciarono a giungere anche ad altre signore e signorine più o meno perbene. Guarda caso Edith, questo il suo nome, aveva appena litigato con la giovane vicina, un’irruente, libertina e sboccata immigrata irlandese di nome Rose. I sospetti non potevano che cadere su quest’ultima, naturalmente fino a prova contraria. Dalla ...