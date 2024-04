Catania | inchiesta su mafia e corruzione | arrestato un sindaco | sospeso il vice presidente della Regione

Catania, mafia e corruzione al comune di Tremestieri: 11 arresti, sospeso il vice governatore della Sicilia Luca Sammartino - I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori ...ilgazzettino

Voto di scambio in Sicilia, arrestato il sindaco di Tremestieri Etneo. Tra gli indagati pure il vice presidente leghista della Regione - Voto di scambio in Sicilia, arrestato il sindaco di Tremestieri Etneo. Tra gli indagati pure il vice presidente leghista della Regione ...lanotiziagiornale

Mafia e voto di scambio in Sicilia, arrestato un sindaco, sospeso il leghista vice presidente della Regione - Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino, vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuse scambio elettorale politico - mafio ...msn