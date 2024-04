Cat Quest 3 | annunciata la data d’uscita con un trailer gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladi Cat3 è stata appenaufficialmente con un nuovo, rivelando di conseguenza che il gioco verrà rilasciato in tutto il mondo su console e PC dalla giornata dell’8 agosto 2024. Il team di sviluppo The Gentlebros ha quindi deciso che rilascerà il terzo capitolo della serie proprio durante la giornata nazionale del gatto, un’occasione decisamente ghiotta visto che il protagonista del titolo è nientemeno che un simpatico ed intraprendente gattino. Precisiamo che l’annuncio di Cat3 è avvenuto nel corso del Nintendo Indie World 2024, evento che ha visto presenti non pochi annunci interessanti emeritevoli di attenzioni. E nel filmato mostrato all’appuntamento comunicativo è possibile vedere il ...