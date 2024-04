Cast di American Idol 2024 | tutti i concorrenti rimasti

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Dopo quasi due mesi di spettacoli mozzafiato e performance straordinarie,ha finalmente rivelato i suoi 14 finalisti per la stagione 22. Nell’ultimo episodio, isi sono battuti per un posto nella Top 14, e ora questi talentuosi artisti sono pronti per il tratto finale della competizione.: Ecco i 14 Finalisti Pronti per il Tratto Finale della Stagione 22 Jordan Anthony: Con la sua versatilità musicale e le performance coinvolgenti, Jordan Anthony si è guadagnato un posto nella Top 14 grazie alla sua esibizione di “Attention” che ha impressionato giudici e pubblico. Jack Blocker: Il cantante pieno di sentimento ha conquistato la Top 14 con le sue ...