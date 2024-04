Caso stipendi | Ronaldo vince l’arbitrato | la Juve dovrà pagare 9 | 7 milioni di euro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Cristianoha vinto l'arbitrato contro lantus, al terzo tentativo, in merito alla controversia legata al pagamento di 19,5didiarretrati che spettavano al calciatore portoghese. Il club bianconero9.774.166,66di(più interessi) a Cristiano, di fatto quanto il portoghese avrebbe dovuto incassare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

