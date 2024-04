Caso scommesse | Vigorito | “Se ci saranno delle condanne | bisognerà riflettere su come sono andati gli ultimi due anni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA margine della conferenza stampa per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Confindustria Benevento e Casa Circondariale di Benevento “Laboratori di lavoro: opportunità per l’impiego di persone detenute”, il presdidente Oresteè intervenuto sulla chiusuraindagini per possibili episodi di calcioche ha riguardato quattro calciatori giallorossi, tra attuali ed ex: “Ebbi modo di dire – ha affermato il presidente– che noi perdiamo i campionati, ma la dignità non la perdiamo mai. Ne in campo ne fuori. Potevamo essere coinvolti perché nei regolamenti federali ciregole che chiamarle assurde è una parola dolce. La responsabilità oggettiva? Noi siamo già stati colpiti qualche anno fa con 15 punti di ...