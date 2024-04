Caso Chico Forti | a Trento oggi prima udienza per il rientro in Italia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si è tenuta presso la Corte di Appello dilaper la conversione della sentenza statunitense di, in vista delin. Il 65enne trentino è stato condannato all'ergastolo nel 2000 negli Usa per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, e sono 24 anni che si trova detenuto in Florida.

