Casavatore | assalto alla caffetteria Glamour | malviventi in fuga col registratore di cassa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prosegue senza sosta l’emergenza criminalità nell’area nord di Napoli. E’ ancora escalation di furti tra abitazioni ed attività commerciale. Questa volta il grido d’aiuto arriva da. Nei giorni scorsi ihanno colpito ladi via Emilio Segrè. Come si vede dalle immagini della videosorveglianza, i ladri hanno agito praticamente indisturbati., L'articolo Teleclubitalia.

Casavatore: assaltata la caffetteria Glamour - L’area nord di Napoli è in piena emergenza criminalità. I furti, tra attività commerciali e abitazioni, ormai, sono diventati innumerevoli. Pochi giorni fa, è stato il turno di Casavatore in via Emili ...minformo