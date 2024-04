Casa Meerkat | il celebre documentario Animal Planet diventerà un film animato

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Warner Bros Pictures Animation ha deciso di adattare la sua serieper il grande schermo, trasformando ilin und’animazione. In fase di sviluppo iniziale, il lungometraggio sarà prodotto da Seth Green e Tracy Falco tramite ladi produzione The Green Room, mentre le produttrici originali dello show, Caroline Hawkins e Clare Birks di Oxford Scientific, saranno le produttrici esecutive. In onda sudal 2005 al 2008 e di proprietà della Warner, la serie – nominata agli Emmy – è diventata lo spettacolo più visto della rete nel corso delle sue quattro stagioni, raggiungendo 204 milioni di famiglie in più di 160 paesi solo sulla piattaforma. Lo show ha ...

Basket Meerkat Scicli battuta da Azzurra Pozzallo: Scicli - L'Azzurra Pozzallo si prende il primo punto della serie della semifinale Play Off DR1, superando fuori casa la Meerkat Scicli per 80 a 72, in un incontro al cardiopalma dal pubblico delle grandi occasioni. Nel derby che lancia Pozzallo sull'1 - 0, Scicli, nel momento più delicato della stagione, perde ...