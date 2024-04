Carte bollate sull'estate del Tittoni. L'esclusa dalla gara ricorre al Tar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Assegnazione con giallo per il bando per la gestione delle attività culturali nel parco e nella nuova sala polifunzionale di Villada maggio 2024 ad aprile 2025. Con tanto di “guerra” a colpi diche vede coinvolte le due realtà che hanno avanzato la propria candidatura: la cooperativa sociale Mondovisione onlus con sede a Cantù, che già ha gestito la kermesse estiva in Villa negli ultimi anni, e l’associazione culturale VillaEts, una new entry nel panorama cittadino. Nelle scorse settimane, la commissione interna aveva verificato le, decidendo di ammettere alla procedura la sola società Mondovisione e di "sospendere il giudizio – ha scritto il Comune – circa l’ammissibilità dell’Associazione culturale Villain considerazione della ...