Carroponte 2024 | una lunga stagione di concerti e spettacoli | ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sesto San Guiovanni (Milano), 17 aprile– Parte il countdown per la nuovadel, che anche quest’anno sarà animato da star internazionali, cantautori italiani, serate tributo e tante feste a tema. Si parte con uno spin-off per Carro Social Club nei locali dell’ex ristorante Il Maglio, sempre in via Granelli, con Jesse Ahern Music, il cantautore originario di Boston, che arriva in concerto in Italia con il Roots Rock Rebel Tourper un’unica data il 10 maggio. L’11 e 12 maggio si apre ufficialmente l’arena di Sesto San Giovanni con il Final Tour dei NOFX, la leggendaria band punk, guidata da Fat Mike, che annuncia l’addio dai palchi dopo 40 anni di carriera. Il tour inizia in Italia proprio dal. Il 18 maggio arriva Circoloco, uno dei party più famosi di Ibiza, ...