Carceri | Anastasia | nel Lazio un sovraffollamento del 142%

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - "Oggi, a Roma, anticipando l'appuntamento di domani della Conferenza dei garanti territoriali e una analoga iniziativa della Camera penale di Roma, abbiamo letto i nomi dei morti in carcere e di carcere del 2024, compresi quelli di quattro poliziotti che si sono tolti la vita. Servono risposte urgenti, ha detto il mese scorso il presidente della Repubblica, e noi oggi con lui". Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Stefano, al termine della manifestazione che si è svolta oggi a Roma davanti al carcere di Regina Coeli. "Trenta suicidi in tre mesi e più di 61mila detenuti - prosegue- nelabbiamo undel, 6731 detenuti per 4742 posti: 2000 in eccesso. A Regina Coeli, oggi, c'erano 1150 detenuti per ...

