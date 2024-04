Carboni | volontà ferrea dell’Inter Il futuro dell’argentino – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Valentinè uno dei nomi che potrebbero essere interessanti per fare cassa in estate. L’Inter però non vuole privarsene, c’è un’idea dietro secondo Tuttosport. TALENTO – Fiorentina e West Ham hanno mostrato interesse nella sessione di mercato di gennaio per Valentin, senza però ottenere una risposta positiva dall’Inter. Sono arrivate proposte tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno fatto muro perché credono nel talento cristallinoora in prestito al Monza. L’idea anche per l’estate è quello di tenerlo, blindarlo per unda titolare. Eppure è di difficile collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Quindi? Nel caso estremopotrebbe essere venduto con una clausola in favore. La...