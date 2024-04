Capolavoro Virtus | difesa e tanto Lundberg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Efes Istanbul 64Bologna 67 EFES ISTANBUL: Larkin 16, Beaubois 5, Bryant 5, Clyburn 22, Thompson, Pleiss 3, Hollatz, Osmani 6, Oturu 2, Yilmaz ne, Willis, Jones 5. All. Mijatovic. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 2,12, Belinelli 11, Pajola 3, Dobric ne, Shengelia 13, Hackett 2, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Dunston, Abass 12. All. Banchi. Arbitri: Radovic, Peruga, Nikolic. Note: parziali 23-21; 36-35; 50-48. Tiri da due: Istanbul 12/37;Bologna 14/34. Tiri da tre: 9/29; 11/28. Tiri liberi: 13/17; 6/10. Rimbalzi: 40; 43. ISTANBUL (Turchia) Una tripla di Iffea 11’’ dalla fine spinge laa Vitoria dove venerdì giocherà il secondo turno di play-in contro il Baskonia per cercare di regalarsi i quarti contro il Real Madrid. La gara offre altre emozioni perché ...