Caos traffico in centro a Bologna | chiuso l’incrocio di via Riva Reno

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Nel primo giorno di chiusura dell'incrocio tra viae via Lame i cittadini sono disorientati (video). Tra strade chiuse, nuovi sensi di marcia, deviazioni dei bus c'è chi chiede dove deve svoltare, le nuove fermate degli autobus, il nodo parcheggi, le telecamere spente. Almeno tre le pattuglie della polizia locale impegnate nel cantierone della linea Rossa del tram per dirimere ile dare informazioni. Tra i punti critici, oltre al cambio del senso di marcia in via Azzogardino, la svolta in via Brugnoli e quella in via dell'Abbadia dove "nel primo giorno sono entrati anche i non residenti", spiega Alessandro Egidi, ispettore della polizia locale da stamattina sul posto. Qualche ingorgo c'è stato dopo le 7 della mattina, ma verso le 10 la situazione è nettamente migliorata, ...