Cantù batte Forlì e blinda il 2° posto. Ai playoff evitata la corazzata Trapani

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Successo prestigioso a, vendetta consumata dopo la semifinale di Coppa Italia, e soprattutto secondochiuso a doppia mandata con una giornata ancora da giocare nella stagione regolare del girone verde. Non ci sono quindi più dubbi.neiaccederà al Tabellone Oro, evitando laShark, per trovarsi opposta nei quarti di finale ad una tra Rimini, Cento (la squadra dell’oro olimpico Carlos Delfino) o Piacenza. Per coach Cagnardi (nella foto), un piccolo raggio di sole. "Era una partita importante per noi, perché avevamo bisogno dei due punti perre il secondo, che, visto il campionato che ha fatto, era il nostro vero obiettivo. Questo è un campo difficile, al netto ...