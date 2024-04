Cannes | Palma d' onore allo Studio Ghibli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 18.37 Per la prima volta il Festival diassegna lad'Oro onoraria a un gruppo, lo. Logiapponese, creatore di film di animazione acclamati dalla critica internazionale, è incarnato da due maestri, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e da una serie di personaggi di culto. Fondato nel 1985 a Tokyo,ha contribuito in 40 anni a nobilitare il cinema di animazione con i suoi capolavori, come Il Castello Errante di Howl, La Città incantata, la Principessa Mononoke.