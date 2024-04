Cannes | Palma d' oro onoraria allo Studio Ghibli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Festival dirende omaggio a una leggenda del cinema, assegnando per la prima volta lad'oroa un gruppo: lo. Accanto ai grandi di Hollywood, logiapponese incarnato da due superbi narratori, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e da una serie di personaggi di culto, ha scatenato una ventata di freschezza nel cinema d'animazione negli ultimi quattro decenni. Da Il mio vicino Totoro a Ponyo sulla scogliera, Il castello nel cielo fino a Il ragazzo e l'airone, campione d'incassi in Italia e nel mondo.

