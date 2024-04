Cangiano FdI | da MIC 34 milioni alla Campania per 125 progetti Grazie a Ministro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma. «Dal Ministero della Cultura arrivano ancora fondi per finanziare interventi importantissimi per la nostra Regione e per la nostra Provincia. Ben 34di euro, in aggiunta agli 800già stanziati per la progettazione PNRR. È una cifra considerevole, che riguarderà circa 125di recupero e valorizzazione a valere sul piano triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026. Gli interventi avranno diverse direttrici: beni archeologici, arti e paesaggio, musei ed archivi. Tra ifinanziati, troviamo anche quelli che interesseranno Santa Maria Capua Vetere e Cellole, per il recupero dei siti archeologici presenti sui territori. Ed ancora un investimento di 400mila euro sarà destinato ad Alife per il recupero e la valorizzazione dell’antica cinta muraria risalente ad epoca romana. Senza dimenticare ...