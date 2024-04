Canfora a La7 | “Querela di Meloni? La mia era una metafora che viene da Lucrezio e da Tocqueville | non la drammatizzerei”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ospite di Otto e mezzo (La7), il filologo e storico Lucianorisponde a Lilli Gruber sul significato dell’espressione “neonazista nell’anima”, per la quale è statoto da Giorgianell’aprile del 2022 nel corso di un dibattito sulla guerra in Ucraina al liceo scientifico Enrico Fermi di Bari, quando la leader di Fratelli d’Italia non era ancora presidente del Consiglio., che sin dall’annuncio delladiha tenuto a sottolineare che la sua era una “politologica”, è stato ieri rinviato a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia, la quale a sua volta ha chiesto un risarcimento di 20 mila euro. Il professore emerito dell’ateneo Aldo Moro di ...

