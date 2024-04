Campioni provinciali Vola la Codigorese baby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La formazione degli allievi under 17 dellaè campione provinciale nella categoria. Un risultato importante ottenuto dopo un girone con tutte le gare vinte, seguito da un rallentamento in quello di ritorno, col rush finale che ha consentito alla squadra allenata da Lamberto Ruffoni di raggiungere il gradino più alto. Rallentamento dei risultati dovuto all’attingimento di molti dalla squadra Juniores, che per la quasi concomitanza delle gare non potevano quindi gareggiare nell’Under 17. La rosa era composta dal portiere Zanellati Nicola, i difensori Boldrini Lorenzo, Cervi Ivan, Gardinali Andrea, Manfredini Mattia, Mititelu Alexandruu, Piva Francesco e Toschi Federico. A centrocampo Bighi Riccardo, Ferroni Cristian, Lazeb Nadir, Mangherini Alan e Strano Christian. In attacco Alberi Diego, Esene Andrew, Grassi Federico, Lunghi Mattia, Paparella Michele, ...