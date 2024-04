Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 29ª giornata Ancora Quieto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Inter vince contro il Sassuolo con il risultato di 3-0 e allunga in vetta alla. Danieleè il protagonista della ventinovesimadi. Ecco lacompleta. VENTINOVESIMA– L’Inter vince contro il Sassuolo per 3-0 e allunga su Roma e Atalanta in vetta alla. L’asse–Motta funziona e porta al primo gol nel primo tempo del match. Nella ripresa chiudono i giochi primaDanielecon la doppietta personale su assist di Thomas Berenbruch, poi Riccardo Miconi con un’azione alla Gareth Bale in maglia Real Madrid con il Barcellona. Ecco lacompleta alla ventinovesima ...