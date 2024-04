Campi Flegrei | l’allarme degli esperti | “Napoli sepolta da 30 metri di cenere”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I fenomeni bradisismici dei, che perdurano da mesi, mettono in costante allerta gli. La tv pubblica svizzera (RSI) interpella alcuni scienziati, che lanciano: “e parte del sud Italia saranno sommersi da 30dise ci sarà un’eruzione ai”. Il contenuto del reportage “, il supervulcano che minaccia l’Europa”. Il documentario è diventato virale su Youtube raggiungendo in poco tempo quasi 300mila visualizzazioni.Leggi anche: Scossa all’alba aidi magnitudo 2,5 Scenario apocalittico L’area deiè sede di un supervulcano: un complesso geologicamente ...

