Campi Flegrei | il documentario shock della tv svizzera | “Napoli come Pompei | sarà sepolta dalla cenere” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 aprile 2024), iltv: “in caso di eruzione dei: è lo scenario scioccante mostrato in unandato in onda sulla tvdi lingua italiana Rsi e visibile anche su Youtube. Nel filmato viene ipotizzato uno scenario diverso da quello elaboratoProtezione Civile, che prevede eruzioni di media entità. Nel, invece, gli esperti intervistati sostengono che le cause dell’eruzione sarebbero catastrofiche e avrebbero ripercussioni anche su altre città d’Europa. Il filmato, dal titolo ...