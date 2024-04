Campania | Cirillo lascia +Europa | “Manca la democrazia interna”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio percorso in Più Europa si conclude qui dopo una profonda riflessione condivisa con tanti attivisti che, come me, hanno a lungo atteso invano che si celebrasse il congresso regionale dellache si sarebbe dovuto svolgere entro il 15 aprile 2024, consentendo agli iscritti 2023 di eleggere organi statutariamente previsti”. Lo annuncia attraverso una nota il consigliere regionale campano Luigi, eletto con il M5S e poi passato a Più Europa nel giugno 2022, spiega di aver informato nelle scorse ore i vertici della sua intenzione, chiudendo formalmente il suo rapporto con il partito. “La mia – dichiara– è stata una scelta difficile ma doverosa, di coerenza perché lapartecipativa è sempre stata la stella polare che ha guidato il ...