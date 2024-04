Campania | campagna “Bosco Sicuro” | sanzioni per 44mila euro

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si è appena conclusa ladi controlli “”, predisposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, che ha visto i Reparti Forestali coinvolti nella verifica della corretta applicazione delle normative nazionali e regionali di settore. L’obiettivo dei controlli è stato quello di contrastare gli effetti negativi delle utilizzazioni forestali, con accertamenti relativi ai turni, modalità, intensità ed epoca per effettuare interventi di tagli boschivi. Su 270 controlli eseguiti, 61 sono risultati non conformi, comportandoamministrative per un totale di 44.419,00. Le condotte illecite maggiormente rilevate sono state, il mancato rilascio di matricine (alberi porta seme indispensabili per rinnovare il) e il taglio effettuato in ...